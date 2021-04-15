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Giriş Tarihi: 15.4.2021 15:47 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:06

'ın başkenti 'ta patlama meydana geldi

AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi

'ın başkenti 'ta kanlı bir saldırı daha gerçekleşti. Yerel basının aktardığı haberler göre kentin 'nde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü belirlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

ARACA YERLEŞTİRİLEN BOMBA İNFİLAK ETTİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın Sadr Bölgesi'ne bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, çevredeki araçların da zarar gördüğü kaydedildi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi
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