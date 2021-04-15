Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi

ARACA YERLEŞTİRİLEN BOMBA İNFİLAK ETTİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın Sadr Bölgesi'ne bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, çevredeki araçların da zarar gördüğü kaydedildi.