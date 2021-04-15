Kalpsiz Wilders faşizmi temsil ediyor

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders yine kin kustu. Daha önce de birçok kez İslam karşıtı açıklamaları ile tepki çeken faşist siyasetçi Wilders bu kez de Twitter'da 'İslam'ı durdurun, ramazanı durdurun' temalı video paylaştı. Wilders'e Türkiye'den sert tepki gösterildi.Sosyal medya hesabından "Zihniniz çalışmayı bıraktı. Kalbin kayboldu. Ruhun şeytanın diyarına kaçtı. Zehri yaymayı bırakmalısın" mesajını paylaştı.Videolu mesajında, arka fonda Wilders'ın fotoğrafına yer verdi. Altun, mesajında, "Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun" ifadelerini kullandı.Twitter hesabından Wilders'in paylaşımını alıntı yaparak, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık" değerlendirmesinde bulundu."İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı, uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum" ifadesini kullandı. Erbaş, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini" belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, uluslararası topluma da çağrıda bulundu: "Irkçı zihniyete karşı bilinçli mücadele edelim."