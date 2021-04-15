Koronavirüse yakalandı, kanserli hücreleri yok oldu

İngiltere'de Daily Mail gazetesinin haberine göre Hodgkin lenfoma adı verilen bir tür lenfoma teşhisi konulan 61 yaşındaki bir adam koronavirüse yakalandı ve kendisindeki zatürrenin ilerlemesinin ardından Royal Cornwall Hastanesi'ne kaldırıldı. İngiliz, 11 gün hastanede kaldı. Birkaç hafta sonra yapılan CT taramasında kanserli hücrelerin vücudundan yok olduğunu gören doktorlar şaşırdı. Kovid-19, bağışıklık sistemini sadece virüsten kurtulmaya değil, aynı zamanda kötü huylu hücrelere saldırıp yok etmeye yetecek kadar harekete geçirerek, kanserini yok etmeye yardımcı olmuştu. Doktorlardan Sarah Challoner, "Bağışıklık sisteminin koronavirüsten kurtulmak için büyük ölçekte başlattığı T hücreleri adı verilen enfeksiyonla savaşan hücrelerin, kanser hücrelerine de saldırdıkları sonucuna vardık" dedi. Daha önce İtalya'da benzer iki vakayla karşılaşılmıştı. Doktorlar kanser hastalarını kötü huylu hastalığı tedavi etme umuduyla kasıtlı olarak Kovid- 19'a yakalanmaları için uyardı.