Kremlin'den ABD'ye tepki: Karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır

'KARŞILIKLILIK İLKESİ GEÇERLİ OLACAK'

Olası yaptırımların, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmeye katkı sağlamayacağını savunan Peskov, "Tartışılan olası yaptırımların böyle bir toplantıya hiçbir şekilde katkıda bulunmayacağı gerçeği açık ve nettir. Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır." ifadelerini kullandı.