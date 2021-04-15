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Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:03

ordusu bu kez camiyi hedef aldı

AA
Myanmar ordusu bu kez camiyi hedef aldı

'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı 1 Şubat’ta başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Sivil halka zulmeden ve yüzlerce kişiyi göz kırpmadan öldüren Myanmar askerlerinin zulmünün şiddeti de giderek artıyor. Yaşlı, genç, çocuk demeden yaptıkları silahlı müdahalelerde bugüne dek resmi kayıtlara göre 716 kişiyi öldüren ordu, bu kez kutsal ayını da hiçe sayarak bir camiye saldırdı. Askerler, camide bulunan bağış kutusunu da yağmaladı.

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, Mandalay şehrinde 2 protestocuyu öldürürken, bölgedeki bir camide toplanan bağış paralarına el koydu.

HALKA ATEŞ AÇTILAR

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Myanmar ordusu, dün Mandalay'a bağlı Myitnge ilçesinde darbeyi protesto eden bir grup kamu görevlisini gözaltına almaya çalıştı.

Protestocuların direnmesi üzerine ordu kalabalığa ateş açtı, 2 kişi hayatını kaybetti.

BAĞIŞ PARALARI YAĞMALANDI

Askerler aynı gün, Myitnge'deki bir camiyi basarak cemaatten toplanan bağış paralarının bulunduğu kutuyu yağmaladı.

Son can kayıplarının ardından, darbeden bu yana güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle öldürülen sivillerin sayısı 716'ya yükseldi.

NELER OLMUŞTU?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Myanmar ordusu bu kez camiyi hedef aldı
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