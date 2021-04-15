Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den kritik Libya görüşmesi

Putin, yıl sonunda ulusal seçimleri hazırlayacak ve yapacak olan geçici hükümetin oluşumundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmede, Rusya'nın, Libya'da uzun vadeli istikrarı sağlamak, egemenliği ve birliğini güçlendirmek, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için Libyalılar arasındaki siyasi süreci desteklemeye devam etmeye hazır olduğu vurgulandı.