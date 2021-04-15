Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 564 bin 387'ye yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 75 bin 739 artarak 31 milyon 423 bin 436'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 912 artarak 564 bin 387 oldu.

California 3 milyon 708 binden fazla vaka ve 60 bin 717 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 840 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 141 binden fazla vakayla Florida izledi.

76 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 123 milyondan fazla kişiye ilk doz, 76 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 14 milyon 74 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 673 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 361 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 210 binden fazla ölümle Meksika izliyor.