Son dakika: ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı...

Son dakika haberi... Son günlerde ABD basınında geniş biçimde yer alan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına dair haberlerin Beyaz Saray'dan yaptırımlarla ilgili resmi açıklama geldi.
10 RUS DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLECEK
"Biden yönetimi, Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD'nin egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı önlemler alıyor" denen açıklamada 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği vurgulandı.
Beyaz Saray, 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtti.Kremlin'den ABD'ye tepki: Karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır