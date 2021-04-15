Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Mısır ile ilişkilerde yeni dönem başlıyor

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile yapacağı kritik toplantı öcesi bir özel televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Dendias ile görüşme - Sorunlarımızı çözmek için ne AB'ye ne de başka bir ülkeye gerek yok. Konuşarak sorunlarımızı biz çözebiliriz. Doğu Akdeniz Konferansı teklifimiz hala geçerlidir. Ege'de anlaşamadığımız birçok konu var, bunları görüşeceğiz.

Miçotakis'in Libya ziareti sonrası açıklaması - Her ülke, her ülke ile görüşebilir. Libya, Türkiye ile anlaşmasının arkasında olduğunu söyledi. Bu MEB anlaşması Libya'nın da Türkiye'nin de çıkarına... Yunanistan da deniz yetki alanı için Mısır'la görüştü. Libya ile anlaşmamızda bir risk görmüyorum.

Yunanistan'ın ABD ile tatbikatı - Tatbikatlar Türkiye'de farklı yorumlanıyor. Her ülke tatbikat yapabilir. Tatbikatların pek bir anlamı yok. Bir ülkeye karşı blok halinde başlatılan tatbikat farklı tabi. Mısır ile Rusya da Karadeniz'de ortak bir tatbikat yaptı. Bunlar ülkeler arasında sembolik işbirliğidir. Ama silah verme, silahlandırma başka bir şeydir. ABD bugüne kadar dengeli bir politika izledi. ABD'den dengeli tutumu ve politikalarını sürdürmesi gerektiğini söyledik. Bazen Rum lobisi nedeniyle farklı açıklamalar olabiliyor.

Mısır ile görüşme - Samih Şukri ile daha önce birçok kez görüştük. Demek ki, bugün şartlar daha olgun ve uygun. İstihbaratlar tarafından açılan kanaldan sonra Dışişleri Bakanları arasında bunun devam etmesi konusunda mutabıkız. Ben kanalda gemi sıkışması sonrası yardım teklifinde bulunduk. Kendisi ihtiyaç olursa döneceğim dedi. Sonra da Ramazan öncesi aradı, Ramazan'ı tebrik etti. Mayıs'ın başında bir heyet gidecek, sonra Samih Şukri ile biz bir araya geleceğiz. Açık açık konuşacağız. İlişkilerimizi istediğimiz düzeye getireceğiz. İlişkilerimizin en gergin olduğu dönemde bile şunun altını çizdik, Mısır halkı bizim kardeşimizdir. İslam için, Afrika için Mısır önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı önemli.

Donbas krizi - ABD'nin gemileri göndermekten vazgeçmesi - En son Biden ile Putin arasında bir telefon görüşmesi oldu. Tüm konuları ele almışlar. Karadeniz'in barış denizi olmasını istiyoruz. Anlaşmazlık var mı, var. Tüm ğlkelerin bir araya gelerek deniz yetki alanları konusunda bir anlaşma var. Örneğin Doğu Akdeniz'de bu yok. Ama Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim bu barış denizini gölgeliyor. Ukrayna'nın da, Rusya'nın da toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İlişkilerimiz iki ülke ile de iyi. Türkiye samimi şekide düşüncelerini belirtiyor. Kırım konusunda düşüncemiz belli. Ukrayna'ya da Rusya'ya da yaptığımız telkinler aynı. Yumuşamadan memnunuz, gerginlikten herkes etkilenir. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile telefonda görüştü. Arzusunu dile getirdi.

ABD dün bize sözlü olarak geçişi iptal ettiğini bildirdi. Ama yazılı nota henüz gelmedi.

Ankara Moskva hattını Ukrayna ilişkileri nasıl etkiler - Ben olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye ile Rusya arasında birçok işbirliği var. Enerji işbirliğimiz, Suriye, Libya ve Karbağ'da ortak gözlem misyonumuz var. Karşı taraflarda olduğumuzda bile ortak bir noktada buluşabiliyoruz. Rusya ile de Ukrayna ile de ilişkilerimiz etkilenmez. Biz taraf tutmuyoruz. Türkiye Montrö kurallarını harfiyen uyguluyor. Bundan da Rusya ve başka bir ülkenin endişesinin olmaması lazım. Montrö'ye göre bunların sınırlaması belli. Boğazdan 15 bin tonu ve 9 gemiyi geçmemesi gerekiyor. Bu kurallar çerçevesinde geçişler oluyor. Rusya ve başka bir ülke bu konuda Türkiye'yi suçlayamaz, bu doğru değil. Ne gerekiyorsa onu uyguluyoruz.

Kanal İstanbul tartışması - Kanal İstanbul tartışması farklı. Bunun Montrö ile bir ilgisi yok. Boğazlardan geçişi ve Karadeniz'de kalış süresi belirlenmiş. Geminin geçmesi değil, tonaj ve kalacağı gün önemli. Kanal İstanbul açıldığında ticari gemilerin buradan geçmesi ücretli olabilir. Bu Montrö'yü ihlal anlamına gelmez. Kanal İstanbul açıldığında güvenli olduğu belgelenirse, şu an boğazdan geçemeyen buna uygun gemilerin de geçmesi gündeme gelecek. Boğazdan geçen gemileri zorla buraya yönlendirmediğimiz sürece Montrö'yü ihlal söz konusu değildir.

Sözde Soykırım hamlesi - ABD'nin geçmişte de başkan adayları bu vaatlerde bulunmuştu. Türkiye-ABD ilişkileri önemlidir, Biden hükümetinin de bunun farkında olması gerekir. Biz kendimize güvenerek ortak bir tarih komisyonu çağrısı yaptık. Ermenistan kendisine gğüvenmiyor, propagandayı tercih ediyor. En kötü ihtimal nedir? Bir kelimeyi kullandılar diye tarih değişmez. Uluslararası hukukta bir etkisi de olmaz. Alman Meclis'nden böyle karar çıkınca Merkel'in de dediği gibi hukuki bir karar olmuyor.

Bu konuda bir risk gördüğüm için söylemiyorum. Her gün bununla yatıp kalkıp, ölüp dirilmeyeceğiz. Her sene bize ne zaman sorulsa biz bunu söylüyoruz.

S-400 meselesi - ABD'nin S-400'ler ile ilgili bir iddiası vardı. S-400'ler F-35'lerin sistemine girebiliyor. Bu yüzden NATO ülkesinde olmaz dedi. Teknik ekipler bir araya gelsin dedik, ABD hayır dedi. Onlar da biliyor ki, S-400'ler F-35 sistemine hatta F-16 sistemine bile girmiyor. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Teknik ekibi bu konuda reddettiler.

Biden-Erdoğan görüşmesi olacak mı - Planladıklarını söylediler. Biz de ne zaman diye her gün sormuyoruz. Bizi neden aramadınız diye komplekse girecek bir ülke değil. Türkiye artık öyle bir ülke değil. Hele hele liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir lider değil.