ABD'de kanlı saldırı: Etrafa ateş açtı

ABD'nin Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren bir şirketin tesisinde silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırganın kendini öldürdüğünü kaydeden Yerel Polis Sözcüsü Genae Cook, yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

HAFİF MAKİNELİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.

Yeğenin olay sırasında arabasıyla bölgeden geçtiğini ifade eden bir görgü tanığı da sol kolundan yaralanan kadınının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verildi.