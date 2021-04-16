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Giriş Tarihi: 16.4.2021 09:45 Son Güncelleme: 16.4.2021 09:54

'de kanlı saldırı: Etrafa ateş açtı

AA
ABD'de kanlı saldırı: Etrafa ateş açtı

'nin Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren bir şirketin tesisinde silahlı saldırı meydana geldi. Yerel Polis Sözcüsü Genae Cook, yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açtığını, olayda çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

ABD'nin Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren bir şirketin tesisinde silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırganın kendini öldürdüğünü kaydeden Yerel Polis Sözcüsü Genae Cook, yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

HAFİF MAKİNELİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.

Yeğenin olay sırasında arabasıyla bölgeden geçtiğini ifade eden bir görgü tanığı da sol kolundan yaralanan kadınının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verildi.

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ABD'de kanlı saldırı: Etrafa ateş açtı
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