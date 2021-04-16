Bakan Çavuşoğlu'ndan Rum Kesimi ve Yunanistan'a tepki: Bizim artık buna tahammülümüz yok

BİZİM ARTIK BUNA TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katı bir tutum ya da inat değil, 53 yıl federasyonu müzakere ettik. Bu 53 yılda Türkiye ve KKTC son derece yapıcı yaklaşım içinde oldu, iyi niyetini gösterdi ama Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi ve onun destekçisi Yunanistan tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddetti, masayı devirdi. 53 yılda bu olumsuz sonuçlanan müzakerelerin sonunda Rum kesimi ödüllendirildi, KKTC ve Kıbrıs Türk halkıysa cezalandırıldı. Bizim artık buna tahammülümüz yoktur. O nedenle, egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümü öneriyoruz."

Cenevre'deki toplantıda düşüncelerini açık yüreklilikle ortaya koyacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, toplantıya katılanların görüşlerini de samimi şekilde ortaya koymalarını beklediklerini ifade etti.

BU PARAMETRELER, KARARLAR GEÇMİŞTE DE VARDI

Çavuşoğlu, sonrasında değerlendirmelerini yapacaklarını belirterek "Ortak bir zemin varsa yeni parametrelerle müzakereler başlar. Yok efendim BM Güvenlik Konseyi kararları var, yok efendim parametreler var şu anda mevcut. Bu parametreler, kararlar geçmişte de vardı. Bir faydasını görmedik, görmeyeceğimizden de eminimiz. O nedenle burada oluşacak bir anlayış çerçevesinde, kararlar, parametreler, anlayışlar elbette değişebilir." dedi.