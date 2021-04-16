Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Biden'dan 'Katil' çıkışı sonrası yeni skandal! Ortalığı karıştırdı
Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:43 Son Güncelleme: 16.4.2021 17:04

'dan 'Katil' çıkışı sonrası yeni skandal! Ortalığı karıştırdı

DHA
Biden'dan 'Katil' çıkışı sonrası yeni skandal! Ortalığı karıştırdı

Sık sık yaptığı gafları ile gündeme gelen Joe 'ın yanlış telaffuzu başına dert oldu. 'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, Rusya Devlet Başkanı için “Başkan Klutin” dedi. Daha önce de Putin'e yönelik 'Katil' çıkışında bulunan Biden, sosyal medyanın diline düştü. Biden, "Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor" sözleri ile eleştirildi.

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu sefer yanlış telaffuz başına dert oldu. Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Başkan Klutin" dedi.

Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine "Klutin" dedi | Video

"KLUTİN FACİASI"

Biden, yanlış telaffuz ettiğini anlayınca konuşmasını tekrarladı. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ı bir çok kullanıcı," Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor. Merdiven faciası sonrası Klutin faciası" diyerek eleştirdi.

GAF MAKİNESİ!

Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" demişti. Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini iki kez tekrar etmişti.

HARRİS'E BAŞKAN DEMİŞTİ

Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu Kamala Harris'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Biden'dan 'Katil' çıkışı sonrası yeni skandal! Ortalığı karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA