FedEx saldırganının kimliği belirlendi! 8 kişinin ölümüne neden olmuştu

ABD'nin İndiana eyaletinde yer alan İndianapolis kentinde kargo ve lojistik şirketi FedEx'e ait bir tesise düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, birkaç kişi ise yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, saldırganın otomatik silahla ateş açtığını ve saldırının ardından intihar ettiğini kaydetmişti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, FedEx saldırganının kimliğinin belirlendiği duyuruldu. İndianapolis Polisi Cezai Soruşturma Komiser Yardımcısı Craig McCartt, FedEx tesisine silahlı saldırı düzenleyen kişinin 19 yaşındaki Brandon Hole olduğunu açıkladı. McCartt, "FedEx yetkilileri, Hole'un şirketin eski bir çalışanı olduğunu ve en son 2020'de çalıştığını doğruladı. Saldırganın kimliğimi kısa bir süre önce tespit ettik, şu an saldırının nedenini bulmak için çalışıyoruz fakat henüz bulamadık" ifadelerini kullandı.McCartt ayrıca, "Olay anında tesiste, en az 100 kişi vardı. Birçoğu vardiya değiştiriyordu ve akşam yemeği molasındaydı" dedi.Yetkililerin saldırı sırasında vurulan kurbanları tespit etmeye çalıştıklarını aktaran McCartt, "Şu an kurbanları tespit ettiğimiz ve ailelere bildirimde bulunduğumuz noktaya geldik. Olay mahallindeki incelemenin çok kısa bir süre içinde tamamlanmasını umuyoruz" sözlerini kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi ve yardımcısı Kamala Harris'in konu hakkında bilgilendirildiğini ve ülkenin "silah şiddetini azaltmak ve hayat kurtarmak için daha fazlasını yapması gerektiğini" ifade etti. Biden, "Başkan Yardımcısı Harris ve ben, İndianapolis'teki FedEx tesisine düzenlenen silahlı saldırı hakkında bilgilendirildik. Yaralıların iyileşmeleri için dua ediyoruz. Silah şiddetini azaltmak ve hayat kurtarmak için daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız" ifadelerini kullandı.FedEx saldırısının ardından Beyaz Saray'da bayrakların yarıya indirilmesini emreden Biden, "Dün geceden sabaha kadar İndianapolis'te aileler, yine sevdiklerinin kaderini duymak için beklemek zorunda kaldı. Çok normal hale gelen ve her gün ulusumuzun bir bölgesinde gerçekleşen ne kadar acımasız bir bekleyiş ve kader. Silah şiddeti ABD'de bir salgın fakat bunu kabul etmemeliyiz, harekete geçmeliyiz" dedi.Kamala Harris'de İndianapolis'teki saldırı hakkında açıklama yaparak, "ABD'de yine silah şiddeti nedeniyle aile üyelerini kaybeden ve yas tutan aileler var. Bu şiddetin sona ermesi gerektiğine şüphe yok ve sevdiklerini kaybeden aileleri düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."Saldırıdan ötürü dehşete kapıldık"Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın saldırı nedeniyle "dehşete kapıldığını" ifade etti. Psaki, "Beyaz Saray Özel Kalemi ve İç Güvenlik Danışmanı da dahil olmak üzere kilit yardımcılar, bölgedeki yerel liderler ve kolluk kuvvetleri yetkilileriyle temas halinde" dedi.