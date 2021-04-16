Fransa'da son 24 saatte 36 bin 442 vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

36 BİN 442 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 bin 442 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 224 bin 321'e ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte 331 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı da 100 bin 404 oldu. Ülke genelinde 5 bin 914'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 472 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 16 milyon 698 bin 414 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 12 milyon 287 bin 795'ine tek doz, 4 milyon 410 bin 619'una ise iki doz aşı yapıldı.