Fransa'da tartışmalı tweet! Ramazanın ilk gününde...

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ramazanın ilk gününe denk gelen mesajı, oruç tutan Müslümanlara karşı provokasyon olarak nitelerken bazıları da kampanya ile alay etti.

Mesajın gündem olmasının ardından Evian markası özür dileyerek paylaşımın yanlış anlaşıldığını, kimseye karşı provokasyon çağrıştırmadığını ifade etti.

Öte yandan Evian'ın Twitter hesabında, ramazan ayı dışında da benzer paylaşımlar yaptığı görüldü.

Twitter verilerine bakılınca, olayın aslında, anonim kullanıcıların Evian markasının paylaşımını ironiyle yeniden paylaşmasıyla başladığı, sonrasında İslam karşıtlığıyla bilinen grup ve kişilerin olayı gündeme getirdiği anlaşıldı.

Sosyal medya platformunda kimliklerini ve Müslüman olduklarını açıkça belirten kullanıcılar, Evian'ın mesajından rahatsızlık duymadıklarını belirtti.

GENÇLİKTEN SORUMLU BAKAN DA TARTIŞMALARA KATILDI

Polemiklere, Fransa Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy de katılarak markanın özür dilemesini "geri vites" olarak yorumladı.

Su firmasının yanlış anlaşılmalar nedeniyle özür dilemesini yanlış bulan Bakan Hairy, "Bu kesinlikle çılgınca, açıkçası bunun için üzgünüm. Özür dilediler ve bu utanç verici. Evet ülkemizde reklam veriyoruz. Hele bir su şirketi iseniz ve su satıyorsanız. Kimsenin alınmasının gereği yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız medyasında da Bakanın firmayı, "İslamcı-solcu"ların eline geçmek ve onlara boyun eğmekle itham ettiği iddiaları yansıdı.