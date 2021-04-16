Görünmeyen esere 1.3 milyon dolar

Dijital ürünlerin orijinalliğini ve mülkiyetini belirleyen, bir tür dijital imza olarak bilinen ve "Aynısından bir daha üretilemeyen dijital değer" anlamına gelen "non-fungible token (NFT)"lar yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu formatla hazırlanan dijital sanat eserlerine biçilen fiyatlar, bienallerde sergilenen görüp dokunabildiğimiz eserlerin fiyatlarıyla yarışıyor. 'Pak' adıyla tanınan dijital sanatçı Murat Pak'ın bir piksellik görseli 1.36 milyon dolara (yaklaşık 11 milyon lira) satıldı. Britanya'daki Sotheby's müzayede evinde düzenlenen açık artırmada Pak'ın eserleri de yer aldı. Müzayedede 1.36 milyon dolara satılan 'Piksel' adlı çalışma tek bir pikselin görüntüsünden oluşuyor. Eser için başlatılan açık artırma yaklaşık 90 dakika sürdü. Müzayedede Pak'ın NFT sanat eserlerinin satışından toplamda 16.8 milyon dolar elde edildi. Beğendikleri NFT sanat eserlerini almak isteyen kişilere kripto para ya da kredi kartı aracılığıyla ödeme yapabilme seçeneği sunuldu. Sotheby's'in çağdaş sanat uzmanı Max Moore, açık artırmanın kripto parayla ilgilenen koleksiyoncuları hedef aldığını belirterek, "Kripto para yatırımcılarının, geleneksel koleksiyonculardan çok daha farklı bir zevki ve estetik anlayışı var" dedi.