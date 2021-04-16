İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 596 yeni vaka tespit edildi

İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 225'e yükseldiği belirtildi.

2 BİN 596 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Ülkede son 24 saat içinde 2 bin 596 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 383 bin 732'ye yükseldi.

AŞILANANLARIN SAYISI 41 MİLYONU GEÇTİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 41 milyon 505 bin 768 doz Covid-19 aşısı uygulandığı, 8 milyon 931 bin 547 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.