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Giriş Tarihi: 17.4.2021 00:44

polisinin saldırısında 7 kişi yaralandı

AA
İsrail polisinin saldırısında 7 kişi yaralandı

polisinin ramazanın 4’üncü gününde de işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde Filistinli gençlere müdahalesinde biri Yahudi 7 kişi yaralandı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki olaylarda İsrail polisinin 6 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, 4 kişinin olay yerinde tedavi edildiği, 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde çevreden geçen bir Yahudi'nin de kafasından yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin ayrıca Filistinli gençleri dağıtmak için toplumsal olaylara müdahale araçlarından (TOMA) tazyikli atık su kullandığını aktardı.

İsrail polisinin müdahalesinde, yaralananlar arasında Filistinli bir kadın ile kızının plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazının ardından Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda dün akşam da İsrail polisi, Filistinli gençlere müdahale etmişti.

Ramazan ayının ilk günü de dahil olmak üzere İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında olaylar yaşanmaya devam ediyor.

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İsrail polisinin saldırısında 7 kişi yaralandı
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