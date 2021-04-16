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Giriş Tarihi: 17.4.2021 04:03

savaş uçakları 'yi vurdu

AA
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

ordusuna ait savaş uçakları, Şeridi'ndeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalara saldırı düzenledi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısı, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki açık alanlara isabet etti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada da savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'a ait bazı mevzilere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırının Gazze'den İsrail'e doğru fırlatılan rokete karşılık düzenlendiği belirtilen açıklamada, silah depolamak için kullanılan bir tesis, geliştirme aşamasında olan uçaksavar füzesi fırlatma sahası ve saldırılar için kullanılan bir tünelin hedef alınan yerler olduğu ifade edildi.

Gazze tarafından söz konusu roket saldırısının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Hamas'tan da saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
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