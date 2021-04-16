İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 429 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

15 BİN 943 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 327 bin 704 korona virüs testi yapıldığı ve 15 bin 943 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 842 bin 79'a ulaştığı kaydedildi.

429 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 429 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 116 bin 366'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 779 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 506 bin 738 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 51 kişi azalarak 3 bin 366'ya geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 14 milyon 259 bin 835 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 234 bin 230 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.