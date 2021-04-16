Mars’ın mavi kum tepeleri büyüledi

ABDHavacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Mars Odyssey uzay aracının gezegene fırlatılmasının 20. yıldönümünü büyüleyici bir fotoğrafla kutladı. Fotoğrafta, Gezegenin Kuzey Kutbu'ndaki kum tepelerinin 30 kilometre genişliğindeki bir alanın görüntüsü yer alıyor. "Kızıl Gezegen'deki Mavi Kumullar" adı verilen fotoğraf 'mavi' ve 'sarı' renkleriyle insanların dikkatini çekti. Ajans çarpıcı görüntüler için "Bu sahte renkli görüntüde, daha düşük sıcaklıklara sahip alanlar daha mavi tonlarla kaydedilirken, daha sıcak özellikler sarı ve turuncularla gösteriliyor" ifadelerini kullandı. Görüntülerin, 2002-2004 arasında Mars Odyssey tarafından çekilen görüntülerin kombinasyonu olduğu kaydedildi.