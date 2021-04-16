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Giriş Tarihi: 17.4.2021 03:39

ile anlaştı! Milyarlarca dolarlık proje

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NASA ile SpaceX anlaştı! Milyarlarca dolarlık proje

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (), "Artemis" programı kapsamında 'a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için şirketini seçti. İniş sistemi projesinin sözleşme tutarı ise 2,9 milyar dolar

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, ajansın "Artemis" programı kapsamında Ay'a astronot göndermeye hazırlandığı anımsatıldı.

Ay'a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için SpaceX şirketinin seçildiği belirtilen açıklamada, iniş sistemi projesinin sözleşme tutarının ise 2,9 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Starship adlı iniş kapsülünün Ay, Mars ve diğer destinasyonlara seyahat için tasarlandığı, tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma ve iniş sistemine dönüşmesinin amaçlandığı aktarıldı.

NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

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NASA ile SpaceX anlaştı! Milyarlarca dolarlık proje
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