Rusya’dan Polonya’ya misilleme: 5 diplomat sınır dışı edilecek

Rusya kısasa kısas şeklinde uyguladığı yaptırım misillemelerine devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşılık 10 ABD'li diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamasının hemen ardından Polonya'ya da benzer bir misilleme ile karşılık verileceğini duyurdu.

"5 POLONYALI DİPLOMAT MOSKOVA'DAN GÖNDERİLECEK"

Polonya'nın dün 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı aldıklarını söyleyen Lavrov, "Polonya, diplomatlarımızı sınır dışı edeceğini açıkladı. Elbette uygun şekilde cevap vereceğiz, 5 Polonyalı diplomat Moskova'dan gönderilecek" şeklinde konuştu.

3 RUS DİPLOMAT İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLMİŞTİ

Dün ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararı aldığı saatlerde, Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya Federasyonu'nun Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i bakanlığa çağırmıştı. Polonyalı yetkililer, Rus Büyükelçiye Rusya Federasyonu'nun Varşova'daki elçilik binasında görev yapan 3 Rus diplomatın diplomatik statü koşullarını ihlal ettikleri ve Polonya aleyhine faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini bildirmişti. Konuya ilişkin internet sitesinde bir de açıklama yayınlayan Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'ya yönelik almış olduğu kararlar konusunda ABD ile tam bir dayanışma içerisinde olduklarını bildirmiş, "Ortaklaşa alınan, üzerinde mutabık kalınan müttefik kararları, Rusya Federasyonu'nun dostane olmayan eylemlerine verilen en uygun tepkidir" demişti.