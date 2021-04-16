Son dakika: Kremlin'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz gelişiyor...

Son dönemde iki ülke arasında ilişkilerin kötüye gittiği iddialarını reddeden Peskov, "Türkiye ile ilişkiler gelişiyor. Turizm yasağı ile ilgili durumun ikili ilişkilerle hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen Türkiye'deki salgın ve kötüleşen epidemiyolojik durumla bağlantılıdır." ifadesini kullandı.

Türk yetkililerinin Rusya'nın kararı konusunda anlayış gösterdiğini belirten Peskov, "Elbette, Türk ortaklarımız kendi vatandaşlarımız için endişelerimizi anlayabiliyor. Aslında ortaklık da budur." dedi.