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Giriş Tarihi: 17.4.2021 06:19 Son Güncelleme: 17.4.2021 06:44

'da katlı otoparkta yangın durdurma sistemi kazasında 4 kişi öldü

AA
Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sistemi kazasında 4 kişi öldü

’nın başkenti ’da katlı otoparkta yangın durdurma sisteminin kasıtsız olarak faaliyete geçirilmesi sonucu, kapalı mekanda yüksek seviyede karbondioksite maruz kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

Tokyo'nun Şincuku bölgesinde 6 inşaat bakım işçisi bir katlı otoparkın bodrumunun tavanını kaplarken, otoparkın yangın durdurma sistemi kasıtsızca devreye girdi.

Durdurma sistemi otomatik olarak bodrumun kepenklerini kapattı. Devreye giren söndürme sistemi iç kısma otomatikman karbondioksit salgıladı.

İşçilerden biri otoparktan kaçabilmeyi başararak yardım çağırdı.

Yüksek seviyede karbondioksite maruz kalan 30 ila 50 yaşları arasındaki 4 işçi ise hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

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Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sistemi kazasında 4 kişi öldü
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