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Giriş Tarihi: 17.4.2021 00:07 Son Güncelleme: 17.4.2021 00:09

açıklarında batan teknede 1'i çocuk 41 düzensiz hayatını kaybetti

AA
Tunus açıklarında batan teknede 1'i çocuk 41 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

’un güneyindeki Sfaks kenti Sidi Mansour mevkisi açıklarında İtalya'ya gitmeye çalışırken tekneleri batan 1’i çocuk 41 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Sfaks kenti Sidi Mansour mevkisi açıklarında batan teknede bulunan 1'i çocuk 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

3 KİŞİ KURTARILDI

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik ekiplerince bugün yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonrası 3 kişi kurtarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin tamamının Sahra Altı Afrika bölgesinden olduğu kaydedildi.

BU YIL YAKLAŞIK 290 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

UNHCR ve OIM tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yaklaşık 290 kişinin hayatını kaybettiği Orta Akdeniz'de devlet öncülüğündeki arama ve kurtarma operasyonlarını geliştirme ve genişletme ihtiyacının altı çizildi. Açıklamada, bölgesel dayanışmanın ve kaçakçılıkla mücadelede ulusal makamlara destek verilmesinin öncelikli olduğu vurgulandı. Yine Sfaks açıklarında 9 Mart'ta düzensiz göçmenleri taşıyan iki tekne batmış, kazada 39 kişi hayatını yitirmişti.

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Tunus açıklarında batan teknede 1'i çocuk 41 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
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