Yunan basınında skandal manşetler! Canlı yayındaki gerginliğini böyle gördüler: Çavuşoğlu'nun patlamasının arka planı

DENDİAS'I KONUŞTUĞUNA PİŞMAN ETTİ

Dendias'ı o sözleri söyledğine pişman eden Çavuşoğlu şöyle konuştu:

Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama siz Türküm diyen Türklere hayır Türk değilsin demeniz ne insanidir, ne de demokratiktir. Bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorsunuz ama Türk azınlığına Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyoruz. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Libya anlaşmaları konusunda farklılıklarımız var.

Burada basın önünde Türkiye'yi itham etmeye kalktınız. Benim bunu kabul etmem mümkün değil."