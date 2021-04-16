Yunan basınında skandal manşetler! Canlı yayındaki gerginliğini böyle gördüler: Çavuşoğlu'nun patlamasının arka planı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında hadsiz ifadeler kullanan Yunan mevkidaşına çok sert çıktı. Çavuşoğlu, Dendias'ın tepki çeken sözlerine, "Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez. Dostane bir şekilde tüm konuları konuşmaya çalıştık, konuştuk, olumlu mesajlar verdik; basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız." ifadeleri ile yanıt verdi.
DENDİAS'I KONUŞTUĞUNA PİŞMAN ETTİ
Dendias'ı o sözleri söyledğine pişman eden Çavuşoğlu şöyle konuştu:
Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama siz Türküm diyen Türklere hayır Türk değilsin demeniz ne insanidir, ne de demokratiktir. Bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorsunuz ama Türk azınlığına Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyoruz. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Libya anlaşmaları konusunda farklılıklarımız var.
Burada basın önünde Türkiye'yi itham etmeye kalktınız. Benim bunu kabul etmem mümkün değil."
YUNAN BASINI GERGİNLİĞİ MANŞETLERİNE TAŞIDI
Yunanistan basını, canlı yayındaki gergibliğe geniş yer ayırdı. Dendias'ın hadsizliğini görmezden gelen Yunan medyası skandal ifadeler kullandı.
'DENDİAS, MİÇOTAKİS'TEN TALİMAT ALDI'
Yunanistan'da yayın yapan Ethnos gazetesi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı. Dendias'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden önce Miçokakis ile kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduğunu aktarırken, Dendias'ın provoke edilmesi halinde, buna uygun şekilde karşılık vermesi konusunda açık talimat aldığını duyurdu.
'ÇAVUŞOĞLU DENDİAS'A SERT ÇIKTI'
İki tarafın da gerginliğin hafifletilmesi çağrısında bulunduğunu yazan Kathimerini gazetesi, Çavuşoğlu'nun Dendias'a sert çıktığını yazdı ve "Ülkemi ve halkımı basın önünde ağır bir şekilde suçlarsanız, buna cevap verebilecek durumda olmalıyım" ifadelerini kullandı.
'ÇAVUŞOĞLU'NUN PATLAMASININ ARKA PLANI"
Yunan Protothema gazetesi ise, "Çavuşoğlu'nun patlamasının arka planı" başlıklı bir haber yayınlayarak manşetten verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Dendias'a dersini vermesini sindiremeyen Yunan medyası provokatif ifadelerle dolu bir habere imza attı. Protothema'nın haberinde, "Çavuşoğlu'un öfke patlamasının Türk saldırganlığının ve Ankara'nın Yunan egemenlik haklarını gasp etme girişiminin bir örneği olduğu" gibi skandal ifadelere yer verildi.