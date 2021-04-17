Batı Trakya Türkleri adalet istiyor

Yunanıstan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Batı Trakya Türkleri ile ilgili kararlarını uygulamaktan kaçınıyor. 94 yıllık İskeçe Türk Birliği'nin adında geçen 'Türk' kelimesinden rahatsız olan Atina, 38 yıl önce kuruluşun tabelasını söktü. Batı Trakya Türkleri, 2008'de AİHM'in oy birliği ile aldığı kararla davayı kazandı. Buna rağmen Atina, insan haklarını ihlal etmeye devam ediyor. SABAH'a konuşan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, "Lozan'ı öne sürüyorlar. Bir toplumun etnik kimliğini belirleyen bir anlaşma olamaz. Lozan'da İstanbul'daki Rumlardan da gayrimüslim olarak bahsediliyor ama Türkiye'nin onlara Rum demekle ilgili bir sorunu yok" dedi.