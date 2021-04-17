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Giriş Tarihi: 17.4.2021

Batı Trakya Türkleri adalet istiyor

BETÜL USTA BETÜL USTA
Batı Trakya Türkleri adalet istiyor
Yunanıstan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Batı Trakya Türkleri ile ilgili kararlarını uygulamaktan kaçınıyor. 94 yıllık İskeçe Türk Birliği'nin adında geçen 'Türk' kelimesinden rahatsız olan Atina, 38 yıl önce kuruluşun tabelasını söktü. Batı Trakya Türkleri, 2008'de AİHM'in oy birliği ile aldığı kararla davayı kazandı. Buna rağmen Atina, insan haklarını ihlal etmeye devam ediyor. SABAH'a konuşan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, "Lozan'ı öne sürüyorlar. Bir toplumun etnik kimliğini belirleyen bir anlaşma olamaz. Lozan'da İstanbul'daki Rumlardan da gayrimüslim olarak bahsediliyor ama Türkiye'nin onlara Rum demekle ilgili bir sorunu yok" dedi.
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Batı Trakya Türkleri adalet istiyor
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