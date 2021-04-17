Fransa'da son 24 saatte 35 bin 861 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin2in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

35 BİN 861 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin 861 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 260 bin 182'e ulaştığı bildirildi.

189 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 189 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 593'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 877'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 329 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 16 milyon 996 bin 661 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 12 milyon 493 bin 455'ine tek doz, 4 milyon 503 bin 206'sına ise iki doz aşı yapıldı.