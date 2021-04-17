İngiltere Prens Philip’in cenazesine hazırlanıyor! İşte tüm detaylar…

Törene katılacak resmi aile üyeleri tüm Kraliyet Ailesi'ni kapsarken, bu üyeler arasında Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret ile onun çocukları ve Prens Philip'in Alman kökenli akrabaları da bulunacak.