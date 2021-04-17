İngiltere’de korkunç olay! Masum bir adamı böyle katlettiler

İngiltere'de katlanarak artan suç olaylarının önüne geçilemiyor. Özellikle çeteleşmenin giderek fazlalaştığı ülkede, keyfi cinayetler de artıyor. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen akıllara durgunluk veren bir cinayet olayı, mahkemeden kararın çıkmasının ardından yeniden gündeme geldi.
AMAÇ ÇETEYE BAĞLILIĞI KANITLAMAK
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre kan durduran cinayet, 2019 yılında gerçekleşti. Ülkenin başkenti Londra'da meydana gelen olayda, sokakta yürüyen 29 yaşındaki Joshua White, o dönem 20 yaşında olan Taylar Isaac, David Kerrigan ve 18 yaşındaki Theo Momodu tarafındna "görev" çerçevesinde hedefe alındı.
Üyesi oldukları bir çeteye olan sadakatlerini kanıtlamaları amacıyla sokaktaki herhangi bir sivili öldürmekle görevlendirilen üç kişi, market alışverişi yapmak için sokakta olan Joshua White'a saldırdı. Ellerinde "zombi kılıcı" olarak bilinen tırtıklı ve ağır yaralama özelliğine sahip bıçaklarla White'a saldıran kişiler, zavallı adamı paramparça etti.
OLAY YERİNDE KÜÇÜK BİR KIZ DA VARDI
O sırada bir marketin önünde babasını bekleyen 6 yaşındaki küçük bir kızın yanında gerçekleşen dehşet verici olayda, White, kanlar içinde kalarak hayatını kaybetti.
İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler...
Civarda bulunan güvenlik kameralarıa yansıyan korkunç cinayet sonrası suçlular, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polislerin uzun bir kovalamaca sonrası yakaladığı suçlulara ilişkşn karar ise, dün verildi.
İngiliz mahkemesi, tahammüden adam öldürme suçundan üç ismi de ağırlaştırılmış hapis cezasını onadı.