İngiltere’de korkunç olay! Masum bir adamı böyle katlettiler

Üyesi oldukları bir çeteye olan sadakatlerini kanıtlamaları amacıyla sokaktaki herhangi bir sivili öldürmekle görevlendirilen üç kişi, market alışverişi yapmak için sokakta olan Joshua White'a saldırdı. Ellerinde "zombi kılıcı" olarak bilinen tırtıklı ve ağır yaralama özelliğine sahip bıçaklarla White'a saldıran kişiler, zavallı adamı paramparça etti.