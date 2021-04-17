“Kur’an kursu kararı ideolojik”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı resmi ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Tatar ve Çavuşoğlu, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Cenevre'de 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu toplantının gayrıresmi olduğunu belirterek, "Burada yeni bir müzakere başlamıyor. Söz konusu toplantıda müzakere için ortak bir zeminin olup olmadığına bakacağız. Kesinlikle ve kesinlikle Crans- Montana'dan kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Biz artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi, yeni fikirlerin, yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.Haddini aşan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'a Kıbrıs Türk halkı adına hak ettiği cevabı verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Sık sık 'AB arkamda' diyerek bir yere varmanız mümkün değil. Yunanistan'ın bu konuda samimi davranması lazım. Kavgaya devam etmek mi istiyorlar, buna karar versinler" diye konuştu.KKTC Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Kur'an kursu kararına da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi: "Ramazanda açıklanan kararın zamanlaması son derece manidar. Bu karar ideolojik bir karardır. Neden? Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş bir karar değildir. Bu konu Türkiye'de de hassasiyet yarattı."KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması gibi bir konu olamaz. Bugünlere imanımızla geldik. Gereken yasal düzenlemelerin hemen yapılarak kursların devamının sağlanması en büyük beklentimdir. Bu topraklarda ne dini inançlarımız yok olacak ne de ezan sesi susacak" dedi.