Rus turizmciler isyanda! Türkiye kararının faturası ağır oldu: 500 milyon TL zararları var...

Toplam kayba ilişkin çeşitli hesaplamalar yaptıklarını belirten Barzıkin, "Rus tur şirketlerinin kaybı en az 5 milyar ruble (yaklaşık 500 milyon TL) veya daha fazla da olabilir. Buna İstanbul üzerinden transit uçuş gerçekleştirmeyi planlayanlar dahil değil." diye konuştu.