Rusya-Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukraynalı büyükelçiden özel açıklamalar

"TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu vurgulayan büyükelçi, Türkiye ile Ukrayna'nın kurduğu stratejik ortaklığın üçüncü taraflar için bir tehdit amacı taşımadığının da altını çizdi. Ukrayna'nın, Karadeniz'in bir güven ve barış denizi olması noktasında Türkiye ile aynı görüşü benimsediğini belirten Sybiha, ülkesinin bu tutumunun Donbas'taki tavrını da ortaya koyduğunu vurguladı.

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Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan yaklaşımını takdir ve minnetle karşıladığını belirten büyükelçi, Türkiye'nin bölgedeki istikrara katkısının büyük olduğunu söyledi.

Sybiha, Ukrayna'nın stratejik hedefinin NATO'ya girmek olduğuna dikkat çekerek bu konuda üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bu konuda Türkiye'nin desteğini de hissettiklerini belirten büyükelçi, NATO'ya üye olmalarının bölgedeki güvenliği sağlamada bir diğer önemli adım olduğunu da sözlerine ekledi.