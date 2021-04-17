Rusya-Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukraynalı büyükelçiden özel açıklamalar

Ukrayna'nın, doğusunda bulunan Donbas bölgesinde Rusya ile yaşadığı kriz devam ediyor. Bölgede Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ordumuz hazır" sözleriyle Rusya'nın yoğun asker sevkiyatına karşı alarmda olduklarını belirtmişti.
"RUSYA'NIN EYLEMLERİNİN CİDDİ SONUÇLARI OLACAK"
Rusya, Kuzey Kafkasya'daki birliklerini Kırım'a göndererek Karadeniz'de konuşlandırdığı savaş filosuna karadan destek vermesi, gerilimin boyutunu artırırken, bölgede yaşanan hareketliliğe ilişkin Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan özel açıklamalar geldi.
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Sybiha, Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı asker sayısının, 2014 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştığını belirtti. Ukrayna'nın, artan gerginlikten hoşnut olmadığını belirten Sybiha, Rusya'nın bu eylemlerinin çok ciddi sonuçları olacağını söyledi.
Rusya'nın agresif tutumunun, Donbas krizinde 14 bin Ukraynalının hayatına mal olduğunu belirten Sybiha, uluslararası toplumu Rusya'ya karşı birlik olmaya çağırdı.
"TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu vurgulayan büyükelçi, Türkiye ile Ukrayna'nın kurduğu stratejik ortaklığın üçüncü taraflar için bir tehdit amacı taşımadığının da altını çizdi. Ukrayna'nın, Karadeniz'in bir güven ve barış denizi olması noktasında Türkiye ile aynı görüşü benimsediğini belirten Sybiha, ülkesinin bu tutumunun Donbas'taki tavrını da ortaya koyduğunu vurguladı.
Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması!
Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan yaklaşımını takdir ve minnetle karşıladığını belirten büyükelçi, Türkiye'nin bölgedeki istikrara katkısının büyük olduğunu söyledi.
Sybiha, Ukrayna'nın stratejik hedefinin NATO'ya girmek olduğuna dikkat çekerek bu konuda üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bu konuda Türkiye'nin desteğini de hissettiklerini belirten büyükelçi, NATO'ya üye olmalarının bölgedeki güvenliği sağlamada bir diğer önemli adım olduğunu da sözlerine ekledi.