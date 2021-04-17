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Giriş Tarihi: 17.4.2021 11:06

Son dakika: Ukrayna konsolosunu casusluktan gözaltına aldı

AA
Son dakika: Rusya Ukrayna konsolosunu casusluktan gözaltına aldı

Son dakika haberi... Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir" ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: Rusya Ukrayna konsolosunu casusluktan gözaltına aldı
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