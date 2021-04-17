Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Nisan Twitter erişim sorunu problemi nedir?

Son dakika haberleri... Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya devi Twitter çöktü. Twitter'a masaüstünden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim." şeklinde bir uyarı notu ile karşı karşıya kalıyorlar. Twitter'da yaşanan bu erişim sorunu, mobil uygulamada gözükmemekle beraber; masaüstü erişimi sırasında yaşanıyor.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu Twitter'a birçok kullanıcı giriş yapamıyor. Bazı kullanıcıların ana sayfa akışı gerçekleşmezken bazı kullanıcılar ise bildirimler bölümüne giriş sağlayamıyor.

İşte, 17 Nisan Twitter çöktü problemiyle ilgili gelişmeler;