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Giriş Tarihi: 17.4.2021 16:30 Son Güncelleme: 17.4.2021 16:34

, neden açılmıyor? 17 Nisan Twitter erişim sorunu problemi nedir?

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Nisan Twitter erişim sorunu problemi nedir?

Edinilen son dakika bilgisine göre, sosyal medya ağı Twitter çöktü. Kullanıcılar, Twitter'a masaüstünde giriş yapmaya çalıştıkları sırada "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim" şeklinde bi hata ile karşı karşıya kalıyor. Twitter erişim sorunu tüm kullanıcılarda gözükmemekle beraber, sosyal ağa masaüstünden giriş yapmaya çalışan bir kısım kullanıcıda gözüküyor. Yaşanan bu erişim sorunu nedeni ile , neden açılmıyor sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, Twitter'a erişim sorunu hakkında bilgiler

Son dakika haberleri... Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya devi Twitter çöktü. Twitter'a masaüstünden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim." şeklinde bir uyarı notu ile karşı karşıya kalıyorlar. Twitter'da yaşanan bu erişim sorunu, mobil uygulamada gözükmemekle beraber; masaüstü erişimi sırasında yaşanıyor.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu Twitter'a birçok kullanıcı giriş yapamıyor. Bazı kullanıcıların ana sayfa akışı gerçekleşmezken bazı kullanıcılar ise bildirimler bölümüne giriş sağlayamıyor.

İşte, 17 Nisan Twitter çöktü problemiyle ilgili gelişmeler;

TWITTER'A ERİŞİM PROBLEMİ

Twitter'a masaüstünden girmeye çalışan kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim." uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.

TWİTTER NEDEN AÇMIYOR?

Twitter'daki problemin Google Chrome kullanıcılarında yaşandığı belirtiliyor. Uygulamada bir sıkıntı olmadığı görülüyor.

Masaüstü bilgisayar kullanılan tarayıcılarla alakalı bir sıkıntı olduğu öngörülüyor.

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Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Nisan Twitter erişim sorunu problemi nedir?
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