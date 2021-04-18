ABD’li yetkili haddini aştı

Suriye'deterör örgütü PYD/YPG'ye açıktan destek veren ABD'de bir skandal daha patlak verdi. ABD Kongresi tarafından kurulan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Nadine Maenza, Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği operasyonu "vahşice saldırı" olarak nitelendirirken, Ayn el-Arap'ta PKK/PYD-YPG terör örgütü sözde kadın yapılanması YPJ militanı Arin Mirkin adlı teröristin kendini patlatmasını ise "kahramanlık" olarak değerlendirdi.İntihar bombacısı kadın teröristi öven ifadeleriyle gündeme gelen Maenza'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımı kullanıcılardan da büyük tepki gördü. Tepki gösterenleri "DEAŞ ve Türkiye'ye taraf olmanın saçma olduğu" tezini öne sürerek suçlayan Maenza, haddini aşarak Türkiye'nin "terörist" olduğu imasında bulundu.ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcılığı yanında Patriot Voices (Vatansever Sesler) adlı bir kuruluşun başkanı olan Maenza'nın, yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında Türkiye'yi hedef alan saldırgan tavrı biliniyor.TSK'NIN operasyonlarıyla barış ve huzur gelen bölgelerde karışıklık çıkarmak için PKK/PYD-YPG terör örgütü, intihar bombacısı ve bombalı araçlar kullanmaya çalışıyor. Özellikle Ankara, İstanbul, Kayseri, Bursa gibi büyük şehirlerde intihar saldırıları gerçekleştirme çabası içinde olan PKK/KCK/PYDYPG terör örgütüne bazı ABD'li bürokrat, asker, gazeteci ve aktivistler destek veriyor. Güvenlik uzmanlarına göre, terör örgütü propagandasını sözde "güvenilir" kılabilmek için Maenza gibi "aracıların" desteğine ciddi biçimde ihtiyaç duyuyor.