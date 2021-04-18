ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı

ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'ın Austin kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Texas'ın Austin kentinde yerel saatle sabah saatlerinde yaşandığı bildirilen olayla ilgili olarak Austin-Travis bölgesi polisi bir açıklama yaptı.

Bir alışveriş merkezi yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan polis, şu anda yaralı olmadığını bildirdi. Polis, saldırganın yakalanması için halen çalışmaların sürdüğünü belirterek, bölgede yaşayan sakinlerin olay mahallinden uzak durması çağrısında bulundu.