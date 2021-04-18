Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'dan kötü haber! Kovid-19 aşı stoğu azalıyor

GÜNLÜK VAKA SAYISI 261 BİNİ GEÇTİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1501 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 177 bin 151'e yükseldi.

Son 24 saatte 261 bin 500 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 788 bin 109'a çıktı. Bu, "ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti.