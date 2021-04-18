Ekvador'da seçimini Guillermo Lasso'nun kazandığı resmileşti

Ekvador Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan açıklamaya göre, Fırsat Yaratan Siyasi Hareket (CREO) adayı sağcı Lasso, oyların yüzde 52,52'sini alarak Ekvador'un resmi olarak yeni devlet başkanı seçildi.

Oyların yüzde 100'nün sayıldığı Ekvador'da, CNE'nin resmi sonuçlarına göre, Lasso, 4 milyon 656 bin 426 oy alırken, rakibi Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı solcu Andres Arauz ise 4 milyon 236 bin 515 oyla yüzde 47,64 aldı.

Ekvador'un yeni Devlet Başkanı Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekvadorlulara teşekkür ederek, "Halkımıza desteği için yeniden minnettarım, Yapacak çok işimiz var, ülkeyi daha iyi yerlere götürecek bir yolda birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekvador'da son devlet başkanlığı seçimini 3 Nisan 2017'de ikinci turda sol partinin adayı Lenin Moreno kazanmıştı.

Lasso, bir önceki seçimlerde ikinci turda az bir farkla Moreno'ya karşı kaybetmişti.