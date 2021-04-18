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Giriş Tarihi: 18.4.2021 09:16 Son Güncelleme: 18.4.2021 09:30

Eleştirilerin ardından flaş karar! : O sayıyı artıracağız

AA
Eleştirilerin ardından flaş karar! Biden: O sayıyı artıracağız

Başkanı geçtiğimiz günlerde ülkeye gelecek göçmen sayısını yükseltme sözünden dönmüş, ‘yıllık göçmen kabul sayısının’ şimdilik Trump’ın belirlediği şekilde kalacağını açıklamıştı. Gelen eleştiriler üzerine , 2021 için 15 bin olarak açıklanan mülteci kabul sınırını yükselteceğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, kamuoyundan gelen eleştirilerin ardından, cuma günü 2021 için 15 bin olarak açıklanan mülteci kabul sınırını yükselteceğini bildirdi.

ABD Başkanı Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği Delaware eyaletinde basın mensuplarına mülteci sınırı konusunda açıklama yaptı.

İKİ ŞEYİ TEK SEFERDE YAPAMAZDIK

Biden, bir soru üzerine, bu yıl kabul edecekleri mülteci sayısına atfen, "Bu sayıyı artıracağız. Sorun, güney sınırındaki gençlerle ilgili krizin devam etmesiydi. İki şeyi tek seferde yapamazdık, dolayısıyla şimdi o sayıyı artıracağız." değerlendirmesini yaptı.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Beyaz Saray, cuma günkü açıklamasında, Donald Trump'ın 2021 mali yılı için koyduğu ve "tarihin en düşük sayısı" olarak kayıtlara geçen 15 bin mülteci kabulü sınırının korunacağını duyurmuş, kamuoyunda ve bazı Kongre üyelerinde bu karar tepkilere neden olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili değerlendirmesinde, nihai rakamın Biden tarafından 15 Mayıs'a kadar belirleneceğini ifade etmişti.

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Eleştirilerin ardından flaş karar! Biden: O sayıyı artıracağız
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