Haftalık vakalar iki katına çıktı

Dünya genelinde haftalık olarak kaydedilen koronavirüs vaka sayıları iki katına çıktı. Haftada 4.5 milyon vaka var.Brezilya: Son 24 saatte 3 bin 305 kişi hayatını kaybetti. Ülkede kadınlara 'Hamileliklerinizi erteleyin' uyarısı yapıldı.Kanada: Vakaların önüne geçilemiyor. Ontario 6 hafta tamamen eve kapandı.Hindistan: Salgının yeniden merkezi haline gelen ülkede çifte mutanttan korkuluyor.Almanya: Başbakan Merkel "Üçüncü dalga ülkemizi kontrol altına aldı" dedi.Şili: Sinovac aşısının etkinliği yüzde 67 olarak tespit edildi.Çin: Pekin yönetimini, ilk yabancı Kovid-19 aşısını temmuz ayına kadar onaylamayı planladığı belirtildi. Çin'in, Pfizer-BioNTech aşısını temmuz ayı gelmeden onaylamasının beklendiği bildirildi.Fransa: Son 24 saat içerisinde 36 bin 442 yeni vaka.İtalya: Uygulanan tedbirler gevşetiliyor.İngiltere: Aşının orucu bozacağını düşünenler için gece hizmet veren merkezler kuruldu.