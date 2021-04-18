Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyona güçlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı
Giriş Tarihi: 18.4.2021 20:49 Son Güncelleme: 18.4.2021 20:55

'ta öncülüğündeki koalisyona güçlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

AA
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyona güçlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

'ta önclüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu 'ne katyuşa füzeleri ile saldırı düzenlendi. Olayda can veya mal kaybının yaşanmadığı, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, Beled Askeri Hava Üssü'nün içerisine 2 roket düştü. Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Haberde, saldırıda yaralananların sivil ya da asker olduğu bilgisine ise yer verilmedi. Irak'ta resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

4 NİSAN'DA ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti. Hava Üssü'nde ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

4 Nisan'da Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyona güçlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA