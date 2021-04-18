Mısır'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

TREN RAYLARDAN ÇIKMIŞTI

Mısır Demiryolları Kurumundan gün içerisinde yapılan açıklamada, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treninin Kalyubiye kentinde raylardan çıktığı ve 4 vagonun devrildiği belirtilmişti. Kurumdan ismini açıklamayan bir yetkili, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını aktarmıştı. Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.