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Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:51 Son Güncelleme: 19.4.2021 00:04

'daki kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

AA
Mısır'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

'ın Kalyubiye vilayetindeki kazasında 11 kişinin öldüğü, 98 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kaydedildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

KOMİTE KURULACAK

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenini araştırmak için bir komite oluşturulması için hükümeti görevlendirdi.

TREN RAYLARDAN ÇIKMIŞTI

Mısır Demiryolları Kurumundan gün içerisinde yapılan açıklamada, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treninin Kalyubiye kentinde raylardan çıktığı ve 4 vagonun devrildiği belirtilmişti. Kurumdan ismini açıklamayan bir yetkili, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını aktarmıştı. Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

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Mısır'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
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