Moskova Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı. FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi. Açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir" denildi. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Sosonyuk'un gözaltına alınmasına cevap vereceklerini belirtti.