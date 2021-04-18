Pakistan'da polis göstericilere ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı

"İŞÇİLER POLİSE SALDIRDI"

Lahor Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "İşçiler polise molotof kokteyli ile saldırdı" ifadelerini kullanarak, yaralı memurların tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sözcü, bir grup TLP destekçisinin ise Nawankot karakolunu bastığını ve 5 polis memuru ve 2 korucuyu saatlerce rehin tuttuklarını aktardı.