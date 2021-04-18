Rusya’dan ABD’ye cevap: 8 kişiye yasak getirildi

Rusya, ABD yönetiminin yaptırım adımına karşılık vererek 8 Amerikan vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li 10 diplomatın sınır dışı edileceğini ve kısa süreliğine görevlendirilen ABD'li diplomatların sayısının yılda 10'a düşürüleceğini duyurdu. Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile Rusya çalışma yasası çerçevesinde, ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde Rus ve üçüncü ülke vatandaşları çalıştırma uygulaması durdurulacak. Karar gereği, "ABD'nin diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların Rusya'da seyahat kurallarını sürekli ihlal etmesi" nedeniyle iki ülke arasında 1992'de imzalanan "Açık Kara" Mutabakat Zaptı feshedildi. Ayrıca, ABD kontrolündeki vakıf ve derneklerin Rusya'daki faaliyetleri durdurulacak.