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Giriş Tarihi: 18.4.2021 17:54 Son Güncelleme: 18.4.2021 18:08

: ’den ’ya ‘’ tehdidi: Sonuçları olacak

AA
Son dakika: ABD’den Rusya’ya ‘Navalnıy’ tehdidi: Sonuçları olacak

haberleri: , Rus muhalif lider Aleksey konusunda Moskova yönetimini açık açık tehdit etti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı son dakika açıklamada, "Eğer Bay Navalnıy hapiste iken ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." dedi.

Son dakika haberleri: ABD'den, Rus muhalif lider Aleksey Navanıy konusunda tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Navalniy'in hapis iken ölmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını söyledi.

"RUSYA ULUSLARARASI TOPLUM TARAFINDAN SORUMLU TUTULACAK"

CNN'de yayımlanan "State of the Union" programına konuşan Sullivan, ABD-Rusya ilişkilerini ve Navalnıy'ın durumunu değerlendirdi.

Sullivan, Rus muhalif Navalnıy'ın bozulan sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Bay Navalnıy'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu Rus hükümetine ilettik ve Rusya uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"SONUÇLARI OLUR"

"Eğer Bay Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.

BÖBREK YETMEZLİĞİ SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

Cezaevinde açlık grevine başladığı belirtilen Navalnıy'ın böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı yönündeki haberler Amerikan medyasına yansımıştı.

ABD yönetimi, daha önceki pek çok açıklamasında da Navalnıy'ın sağlığından Rus hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirmiş ve bu konuda gereken adımları atacağı mesajını vermişti.

NE OLMUŞTU?

Navalny, Almanya'da olduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

20 Ağustos 2020'de Tomsk şehrinden Moskova'ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.

"Putin'in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği" iddiasını öne süren Navalny, geçen hafta sonu Moskova'ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ülkenin dört bir yanında Navalny'nin serbest bırakılması için protestolar düzenlenmişti.

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Son dakika: ABD’den Rusya’ya ‘Navalnıy’ tehdidi: Sonuçları olacak
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