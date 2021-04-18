Son dakika: ABD’den Rusya’ya ‘Navalnıy’ tehdidi: Sonuçları olacak

"SONUÇLARI OLUR"

"Eğer Bay Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.