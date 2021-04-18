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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kriz büyüyor! ABD'de destek verdi... Putin'den misilleme
Giriş Tarihi: 18.4.2021 22:30 Son Güncelleme: 18.4.2021 22:34

: Kriz büyüyor! 'de destek verdi... 'den misilleme

AA
Son dakika: Kriz büyüyor! ABD'de destek verdi... Putin'den misilleme

haberleri... Çekya, Rusya istihbarat servisine çalıştığı yönünde ciddi şüpheler olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya'nın bu hamlesine Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği belirtildi. Öte yandan , 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar veren Çekya'ya destek verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Moskova yönetiminden misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu. Rusya'nın, Çek diplomatlara Moskova'dan ayrılmaları için 19 Nisan'a kadar mühlet verdiği belirtildi.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş

ABD'DEN ÇEKYA'YA DESTEK

Öte yandan, ABD yönetimi, Rus istihbarat servisine çalıştıkları gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar veren Çekya yönetimine destek verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çekya'nın söz konusu kararına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Price açıklamasında, "ABD, Rusya'nın Çek topraklarındaki yıkıcı eylemlerine kararlı yanıt veren Çekya'nın yanındadır. Rusya'nın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın toprak bütünlüğüne, enerji güvenliğine ve kritik altyapı alanlarına zarar veren eylemlerine karşı karşılık vermede kararlı hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

NE OLMUŞTU?

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Rusya ise söz konusu iddiaları reddetmiş ve kararın yanlış olduğunu savunmuştu.

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Son dakika: Kriz büyüyor! ABD'de destek verdi... Putin'den misilleme
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