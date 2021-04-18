Son dakika: Kriz büyüyor! ABD'de destek verdi... Putin'den misilleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

NE OLMUŞTU?

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Rusya ise söz konusu iddiaları reddetmiş ve kararın yanlış olduğunu savunmuştu.