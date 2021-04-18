Son dakika: Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı

Son dakika: Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
4 VAGONU DEVRİLDİ
Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.
8 KİŞİ ÖLDÜ, 100'DEN FAZLA YARALI VAR
Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.