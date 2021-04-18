Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 18.4.2021 18:23 Son Güncelleme: 18.4.2021 18:35

Son dakika: 'da yolcu treni raydan çıktı: 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı

Son dakika: Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı

Son dakika haberleri: 'ın kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı. Mısır'da yaklaşık bir ay önce meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 66 kişi yaralanmıştı.

Son dakika: Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

4 VAGONU DEVRİLDİ

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

8 KİŞİ ÖLDÜ, 100'DEN FAZLA YARALI VAR

Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

BİR AY ÖNCE DE TREN KAZASI MEYDANA GELMİŞTİ

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA